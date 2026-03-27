*07:38JST 26日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は大幅反落、ハイテクが重し

■NY株式：米国株式市場は大幅反落、ハイテクが重し

米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は469.38ドル安の45960.11ドル、ナスダックは521.75ポイント安の21408.08で取引を終了した。

イランがトランプ政権の提案を拒否したとの報道で停戦期待が後退、原油価格が再び上昇し、寄り付き後、下落。トランプ大統領の閣議での発言を受け、対イラン攻撃激化を警戒し続落した。金利の上昇でハイテクが売られ、相場をさらに押し下げ。終盤にかけ下げ幅を拡大し終了した。セクター別では、エネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落。

動画配信のネットフリックス（NFLX）は会員費の値上げを発表し。上昇した。アルコール飲料メーカーのブラウン・フォーマン（BF/B）は、フランスの蒸留酒などを扱うぺルノ・リカール（RI FR）が同社買収を検討しているとの報道を受け、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は音声アシスタントの「Siri」を外部の人工知能（AI）アシスタンスに開放する方針で、アイフォーンをAIプラットフォームとして強化する意向と、報じられ、小幅高。

レンタカー会社のエイビス・バジェット・グループ（CAR）やハーツ・グローバル・ホールディングス（HTZ）は、政府機関の一部閉鎖が影響し航空職員不足で混乱している空港利用を消費者が回避し、代わりに自動車での移動が急増しており、需要増にそれぞれ、買われた。写真・動画共有アプリのスナップ（SNAP）は、欧州連合（EU）が不適切サイトからの児童保護が不十分と調査を開始する計画が報じられ、下落。ソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）やアルファベット（GOOG）は若者のソーシャルメディア依存を巡る訴訟で、カリフォルニア州ロサンゼルス州地裁の陪審団が、両社に損害賠償の支払い義務があるとの評決を下したため、下落。

ソフトウエアソリューションのユニティ・ソフトウエア（U）は取引終了後に第1四半期決算予想を発表。収益が見通しをさらに上回ったため時間外取引で急伸している。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：米がイランのエネルギー施設攻撃延長発表、ドルは上げ渋る

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円85銭まで上昇後、158.38銭まで下落し、159円68銭で引けた。米失業保険継続受給者数が2年ぶり最低となり労働市場の底堅さが証明されたほか、米3月カンザス連銀製造業活動も予想外に上昇し、22年ぶり高水準となったため長期金利上昇に伴いドル買いに拍車がかかった。さらに、トランプ大統領が対イラン攻撃を強化する可能性を示唆し原油先高観が強まったほか、低調な7年債入札で金利が一段高となるにつれ、ドル買いがさらに加速。トランプ大統領がイランの発電所、エネルギー施設攻撃を10日間延期するとの発表でドル買いが後退した。

ユーロ・ドルは1.1520ドルへ下落後、1.1560ドルまで上昇し、1.1533ドルで引けた。ユーロ・円は183円97銭まで下落後、184円31銭まで反発。ポンド・ドルは1.3378ドルまで上昇後、1.3310ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7924フランから0.7959フランまで上昇した。

■NY原油：堅調推移、一時95.44ドルまで値上り



26日のNY原油先物5月限は堅調推移。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋4.16ドル（＋4.61％）の94.48ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは89.51－95.44ドル。イランは戦闘継続を表明しており、ホルムズ海峡の早期再開は実現困難との見方が多いため、一時95.44ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引で89.51ドルまで下落したが、ほどなく93ドル台に戻した。



■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 48.24ドル -0.51ドル（-1.04％）

モルガン・スタンレー（MS） 163.23ドル -2.42ドル（-1.46％）

ゴールドマン・サックス（GS）822.64ドル -19.20ドル（-2.28％）

インテル（INTC） 44.10ドル -3.08ドル（-6.52％）

アップル（AAPL） 252.89ドル +0.27ドル（+0.10％）

アルファベット（GOOG） 280.74ドル -8.85ドル（-3.05％）

メタ（META） 547.54ドル -47.35ドル（-7.95％）

キャタピラー（CAT） 703.19ドル -15.85ドル（-2.20％）

アルコア（AA） 57.60ドル -1.10ドル（-1.87％）

ウォルマート（WMT） 122.18ドル -0.88ドル（-0.71％）《YY》