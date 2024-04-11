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サイエンスアーツ　大幅に反発、宿泊施設向けに「楽天モバイルBuddycomセット」提供開始／新興市場スナップショット

2024年4月11日 13:01

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記事提供元：フィスコ

*13:01JST <4412> サイエンスアーツ 622 +29
大幅に反発。楽天グループ＜4755＞の楽天モバイル、同グループが運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」とともに、宿泊施設向けに「Rakuten最強プランビジネス」とIP無線アプリ「Buddycom」を特別価格で提供するセットプラン「楽天モバイルBuddycomセット」の提供を開始したと発表している。宿泊施設は電波法改正に対応しつつ、スタッフ間のコミュニケーションコストの削減や宿泊客の満足度向上、業務効率化を図れるとしている。《ST》

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