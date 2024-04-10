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ｉｓｐａｃｅ 大幅続伸、ispace U.SがRTX子会社Blue Canyon Technologies社と契約締／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:02JST <9348> ｉｓｐａｃｅ 833 +42
大幅続伸。本日、ispace U.Sが米国RTX社の子会社である小型人工衛星の製造およびミッションサービスを手掛けるBlue Canyon社との間で、2基の小型衛星バスの設計・製造に関して契約を締結したと発表している。Blue Canyon社が開発する2基の小型衛星バスは、2026年に予定されているispace U.S.のミッション３でリレー衛星として月周回軌道に展開される予定。月周回軌道上では、通信装置を搭載した小型衛星が月の裏側の着陸地点と地球を結ぶ通信を中継し、月面のランダー及びペイロードからの高速データを地球上で受信することを可能にするようだ。《ST》
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