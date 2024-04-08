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メディアＳ　大幅高、カナダ企業の脳波計測バンド型デバイス「MuseS」を販売／新興市場スナップショット

2024年4月8日 09:35

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記事提供元：フィスコ

*09:35JST <4824> メディアＳ 324 +22
大幅高。簡易に脳波を計測できるポータブルデバイス「Muse」シリーズを開発・販売するカナダのInteraXon社のバンド型デバイス「MuseS」の技術基準適合証明の取得に協力し、日本国内で初めて正規販売代理店としてMuseSを販売すると発表している。睡眠時や軽い運動時の脳波取得が可能になり、ブレインテックを活用した睡眠の質の改善や脳疲労軽減、運動パフォーマンス向上などのソリューション開発を加速できるとしている。《ST》

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