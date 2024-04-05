*07:35JST NY原油：大幅続伸で86.59ドル、中東情勢緊迫化で供給不安強まる

NY原油先物5月限は大幅続伸（NYMEX原油5月限終値：86.59 ↑1.16）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋1.16ドル（+1.36％）の86.59ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは84.64ドル－87.22ドル。中東情勢緊迫化で供給不安が強まり、ポジション調整的な買いが入ったようだ。一時87.22ドルまで上昇。通常取引終了後の時間外取引では主に86ドル台で推移。《CS》