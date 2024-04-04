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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、加貿易収支、米貿易収支など

2024年4月4日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、加貿易収支、米貿易収支など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


日銀支店長会議

地域経済報告(さくらリポート)(4月、日本銀行)

日本労働組合総連合会(連合)が24年春闘の第3回回答集計結果公表

アズパートナーズが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1920円)


＜海外＞
14:00　印・サービス業PMI(3月)　　60.3
14:00　印・総合PMI(3月)　　61.3
15:30　スイス・消費者物価指数(3月)　1.3％　1.2％
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月)　51.1　51.1
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(3月)　49.9　49.9
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(2月)　-8.5％　-8.6％
20:30　ブ・経常収支(2月)　-35.00億ドル　-50.68億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(2月)　65.00億ドル　87.41億ドル
21:30　加・貿易収支(2月)　5.4億加ドル　5.0億加ドル
21:30　米・貿易収支(2月)　-657億ドル　-674億ドル
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21万件
27:00　ブ・貿易収支(3月)　70.00億ドル　54.47億ドル


米・フィラデルフィア連銀総裁が討論会に参加

米・シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加

米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・セントルイス連銀総裁が開会のあいさつ

米・トランプ前大統領の減額された保証金支払期限

欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(3月会合)

英・10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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