関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、加貿易収支、米貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、加貿易収支、米貿易収支など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
日銀支店長会議
地域経済報告(さくらリポート)(4月、日本銀行)
日本労働組合総連合会(連合)が24年春闘の第3回回答集計結果公表
アズパートナーズが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1920円)
＜海外＞
14:00 印・サービス業PMI(3月) 60.3
14:00 印・総合PMI(3月) 61.3
15:30 スイス・消費者物価指数(3月) 1.3％ 1.2％
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月) 51.1 51.1
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(3月) 49.9 49.9
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(2月) -8.5％ -8.6％
20:30 ブ・経常収支(2月) -35.00億ドル -50.68億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(2月) 65.00億ドル 87.41億ドル
21:30 加・貿易収支(2月) 5.4億加ドル 5.0億加ドル
21:30 米・貿易収支(2月) -657億ドル -674億ドル
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21万件
27:00 ブ・貿易収支(3月) 70.00億ドル 54.47億ドル
米・フィラデルフィア連銀総裁が討論会に参加
米・シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加
米・クリーブランド連銀総裁が講演
米・セントルイス連銀総裁が開会のあいさつ
米・トランプ前大統領の減額された保証金支払期限
欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(3月会合)
英・10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 4/3の強弱材料 4/ 3 08:26
- 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM非製造業景況指数など 4/ 3 06:30
- 4/2の強弱材料 4/ 2 08:32
- 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、独消費者物価指数、米耐久財受注など 4/ 2 06:30
- 4/1の強弱材料 4/ 1 08:31