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NY原油：続伸で85.15ドル、ロンドン市場で85.46ドルまで値上り
記事提供元：フィスコ
*07:38JST NY原油：続伸で85.15ドル、ロンドン市場で85.46ドルまで値上り
NY原油先物5月限は続伸（NYMEX原油5月限終値：85.15 ↑1.44）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋1.44ドルの85.15ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは83.85ドル－85.46ドル。アジア市場で83.85ドルまで売られたものの、中東情勢の悪化を懸念した買いが強まり、ロンドン市場で85.46ドルまで一段高となった。米国市場では株安を嫌気して上げ渋ったが、通常取引終了後の時間外取引では主に85ドル台で推移。《CS》
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