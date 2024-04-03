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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM非製造業景況指数など

2024年4月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(3月)　　54.9
09:30　総合PMI(3月)　　52.3
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)


＜海外＞
10:45　中・財新サービス業PMI(3月)　52.7　52.5
10:45　中・財新総合PMI(3月)　　52.5
16:00　トルコ・CPI(3月)　3.50％　4.53％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(3月)　　0.46％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(3月)　3.0％　3.1％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(2月)　6.4％　6.4％
21:00　ブ・鉱工業生産(2月)　0.3％　-1.6％
21:15　米・ADP全米雇用報告(3月)　15.0万人　14.0万人
22:00　ブ・サービス業PMI(3月)　　54.6
22:00　ブ・総合PMI(3月)　　55.1
22:45　米・サービス業PMI(3月)　51.7　51.7
22:45　米・総合PMI(3月)　　52.2
23:00　米・ISM非製造業景況指数(3月)　52.6　52.6


ブ・自動車販売台数(3月、4日までに)　　16万5206台

米・シカゴ連銀総裁が開会のあいさつ

米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が講演

独・10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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