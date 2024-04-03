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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(3月) 54.9
09:30 総合PMI(3月) 52.3
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
＜海外＞
10:45 中・財新サービス業PMI(3月) 52.7 52.5
10:45 中・財新総合PMI(3月) 52.5
16:00 トルコ・CPI(3月) 3.50％ 4.53％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(3月) 0.46％
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(3月) 3.0％ 3.1％
18:00 欧・ユーロ圏失業率(2月) 6.4％ 6.4％
21:00 ブ・鉱工業生産(2月) 0.3％ -1.6％
21:15 米・ADP全米雇用報告(3月) 15.0万人 14.0万人
22:00 ブ・サービス業PMI(3月) 54.6
22:00 ブ・総合PMI(3月) 55.1
22:45 米・サービス業PMI(3月) 51.7 51.7
22:45 米・総合PMI(3月) 52.2
23:00 米・ISM非製造業景況指数(3月) 52.6 52.6
ブ・自動車販売台数(3月、4日までに) 16万5206台
米・シカゴ連銀総裁が開会のあいさつ
米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が講演
独・10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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