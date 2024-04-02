*08:32JST 4/2

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（16396.83、+17.37）

・1ドル＝151.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（39985、大阪比+115）

・SOX指数は上昇（4962.10、+56.89）

・米原油先物は上昇（83.71、+0.54）

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・日経平均は下落（39803.09、-566.35）

・NYダウは下落（39566.85、-240.52）

・VIX指数は上昇（13.65、+0.64）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・日銀短観全容（3月）

・マネタリーベース（3月）

・10年物国債入札

・豪準備銀行（中央銀行）理事会議事要旨（3月開催分）

・インド製造業PMI（3月）

・独消費者物価指数（3月）

・独2年物国債入札

・ユーロ圏製造業PMI（3月）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル融資残高（2月）

・ブラジル個人ローン・デフォルト率（2月）

・ブラジルローン残高（2月）

・米JOLT求人件数（2月）

・米耐久財受注（2月）

・米製造業受注（2月）

・米新車販売（3月）

・米S&P500種株価指数にGEベルノバ採用

・米ニューヨーク連銀総裁が討論会で司会

・米クリーブランド連銀総裁が講演

・米サンフランシスコ連銀総裁が討論会に参加

・米大統領選挙予備選（コネティカット、ニューヨーク、ロードアイランド、ウィ

スコンシン州）《ST》