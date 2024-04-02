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4/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 4/2
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（16396.83、+17.37）
・1ドル＝151.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（39985、大阪比+115）
・SOX指数は上昇（4962.10、+56.89）
・米原油先物は上昇（83.71、+0.54）
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・日経平均は下落（39803.09、-566.35）
・NYダウは下落（39566.85、-240.52）
・VIX指数は上昇（13.65、+0.64）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・日銀短観全容（3月）
・マネタリーベース（3月）
・10年物国債入札
・豪準備銀行（中央銀行）理事会議事要旨（3月開催分）
・インド製造業PMI（3月）
・独消費者物価指数（3月）
・独2年物国債入札
・ユーロ圏製造業PMI（3月）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル融資残高（2月）
・ブラジル個人ローン・デフォルト率（2月）
・ブラジルローン残高（2月）
・米JOLT求人件数（2月）
・米耐久財受注（2月）
・米製造業受注（2月）
・米新車販売（3月）
・米S&P500種株価指数にGEベルノバ採用
・米ニューヨーク連銀総裁が討論会で司会
・米クリーブランド連銀総裁が講演
・米サンフランシスコ連銀総裁が討論会に参加
・米大統領選挙予備選（コネティカット、ニューヨーク、ロードアイランド、ウィ
スコンシン州）《ST》
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