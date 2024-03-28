*08:21JST 3/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（40762.73、+364.70）

・NYダウは上昇（39760.08、+477.75）

・ナスダック総合指数は上昇（16399.52、+83.82）

・シカゴ日経先物は上昇（40465、大阪比+35）

・SOX指数は上昇（4899.95、+48.07）

・VIX指数は低下（12.78、-0.46）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・1ドル＝151.30-40円

・米原油先物は下落（81.35、-0.27）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・3月期末配当の権利落ち

・対外対内証券投資（先週）

・日銀金融政策決定会合における主な意見（3月18、19日）

・国債買いオペ

・カウリス、情報戦略テクノロジーが新規上場

・豪小売売上高（2月）

・英GDP改定値（10-12月）

・独失業率（失業保険申請率）（3月）

・ユーロ圏マネーサプライ（2月）

・インド財政赤字（2月）

・ブラジル中央銀行が四半期インフレ報告公表

・インドインフラ産業8業種（2月）

・ブラジル全国失業率（2月）

・米国内総生産（GDP）（10-12月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（3月）

・米中古住宅販売成約指数（2月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（3月）《ST》