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3/28の強弱材料

2024年3月28日 08:21

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記事提供元：フィスコ

*08:21JST 3/28
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（40762.73、+364.70）
・NYダウは上昇（39760.08、+477.75）
・ナスダック総合指数は上昇（16399.52、+83.82）
・シカゴ日経先物は上昇（40465、大阪比+35）
・SOX指数は上昇（4899.95、+48.07）
・VIX指数は低下（12.78、-0.46）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料
・1ドル＝151.30-40円
・米原油先物は下落（81.35、-0.27）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷

留意事項
・3月期末配当の権利落ち
・対外対内証券投資（先週）
・日銀金融政策決定会合における主な意見（3月18、19日）
・国債買いオペ
・カウリス、情報戦略テクノロジーが新規上場
・豪小売売上高（2月）
・英GDP改定値（10-12月）
・独失業率（失業保険申請率）（3月）
・ユーロ圏マネーサプライ（2月）
・インド財政赤字（2月）
・ブラジル中央銀行が四半期インフレ報告公表
・インドインフラ産業8業種（2月）
・ブラジル全国失業率（2月）
・米国内総生産（GDP）（10-12月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（3月）
・米中古住宅販売成約指数（2月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（3月）《ST》

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