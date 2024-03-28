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NY原油：下げ渋りで81.35ドル、時間外取引で81ドル台後半まで反発

2024年3月28日 07:35

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記事提供元：フィスコ

*07:35JST NY原油：下げ渋りで81.35ドル、時間外取引で81ドル台後半まで反発
NY原油先物5月限は下げ渋り（NYMEX原油5月限終値：81.35　↓0.27）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－0.27ドルの81.35ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.55ドル－81.74ドル。ロンドン市場で80.55ドルまで売られたが、米国市場では株高を意識した買いが観測されており、通常取引終了後の時間外取引で81.74ドルまで反発した。《CS》

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