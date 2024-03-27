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ＩＴｂｏｏｋＨＤ 大幅に続落、24年3月期の営業利益予想を下方修正、IT人材不足など響く／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:06JST <1447> ＩＴｂｏｏｋＨＤ 262 -20
大幅に続落。24年3月期の営業利益予想を従来の10.00億円から7.70億円（前期実績7.39億円）に下方修正している。人材事業（技術者派遣）とシステム開発事業でIT人材の不足が響き、計画を下回る見込みとなったため。地盤調査改良事業でも注文住宅市況の悪化や東北地方の降雪による稼働率低下、大型案件の期ずれなどが重なった。建設テック事業も販売代理店との契約が進まず、利益を圧迫する要因となった。《ST》
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