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ニフティライフ 大幅に反発、成田社長がラジオ番組に出演、事業戦略など説明／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:34JST <4262> ニフティライフ 1036 +27
大幅に反発。成田隆志社長がラジオ番組にゲスト出演し、主力サービスのニフティ不動産やニフティ温泉の事業戦略などについて説明したと発表している。また、2月16日に開示した株主還元策も紹介されたという。ニフティライフスタイルは温浴施設優待券や電子ギフトなどを贈呈する株主優待制度を新設している。成田社長の番組出演で、同社に対する投資家の関心が高まる可能性があるとの見方から買いが入っているようだ。《ST》
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