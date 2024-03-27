*08:19JST 3/27

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝151.50-60円

・シカゴ日経先物は上昇（40270、大阪比+80）

・米長期金利は低下

・3月期末前の高配当銘柄人気

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・日経平均は下落（40398.03、-16.09）

・NYダウは下落（39282.33、-31.31）

・ナスダック総合指数は下落（16315.70、-68.77）

・SOX指数は下落（4851.88、-39.62）

・VIX指数は上昇（13.24、+0.05）

・米原油先物は下落（81.62、-0.33）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・3月期末配当や優待の権利付き最終日

・田村日銀審議委員の講演と記者会見

・40年物国債入札

・コロンビア・ワークス、シンカ、ダイブが新規上場

・豪消費者物価指数（2月）

・中国工業企業利益（2月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（3月）

・ユーロ圏景況感指数（3月）

・ブラジルFGVインフレIGPM（3月）

・ブラジル純債務対GDP比（2月）

・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・イタリア2年、5年、10年物国債入札

・独7年物国債入札

・米7年物国債入札

・スウェーデン中央銀行が政策金利発表

・米ニューヨークで国際自動車ショー報道公開（28日まで、一般公開は29日-4月7

日）

・中国工商銀行など決算発表《ST》