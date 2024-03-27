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3/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:19JST 3/27
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝151.50-60円
・シカゴ日経先物は上昇（40270、大阪比+80）
・米長期金利は低下
・3月期末前の高配当銘柄人気
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・日経平均は下落（40398.03、-16.09）
・NYダウは下落（39282.33、-31.31）
・ナスダック総合指数は下落（16315.70、-68.77）
・SOX指数は下落（4851.88、-39.62）
・VIX指数は上昇（13.24、+0.05）
・米原油先物は下落（81.62、-0.33）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・3月期末配当や優待の権利付き最終日
・田村日銀審議委員の講演と記者会見
・40年物国債入札
・コロンビア・ワークス、シンカ、ダイブが新規上場
・豪消費者物価指数（2月）
・中国工業企業利益（2月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（3月）
・ユーロ圏景況感指数（3月）
・ブラジルFGVインフレIGPM（3月）
・ブラジル純債務対GDP比（2月）
・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・イタリア2年、5年、10年物国債入札
・独7年物国債入札
・米7年物国債入札
・スウェーデン中央銀行が政策金利発表
・米ニューヨークで国際自動車ショー報道公開（28日まで、一般公開は29日-4月7
日）
・中国工商銀行など決算発表《ST》
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