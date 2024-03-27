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今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、南ア中央銀行が政策金利発表など

2024年3月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、南ア中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
10:00　田村日銀審議委員が青森県金融経済懇談会で講演、同記者会見


コロンビア・ワークスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:3300円)

シンカが東証グロースに新規上場(公開価格:1320円)

ダイブが東証グロースに新規上場(公開価格:1820円)


＜海外＞
09:30　豪・消費者物価指数(2月)　3.5％　3.4％
10:30　中・工業企業利益(2月)　　-16.8％
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(3月)　　-14.9
19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(3月)　　95.4
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(3月)　-0.40％　-0.52％
20:30　ブ・基礎的財政収支(2月)　　1021億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(2月)　　60.0％
21:00　南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　8.25％　8.25％


米・7年債入札

伊・2年債、5年債、10年債入札

独・7年債入札

米・ニューヨーク国際自動車ショー報道公開(28日まで、一般公開は29日-4月7日)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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