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今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、南ア中央銀行が政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、南ア中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
10:00 田村日銀審議委員が青森県金融経済懇談会で講演、同記者会見
コロンビア・ワークスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:3300円)
シンカが東証グロースに新規上場(公開価格:1320円)
ダイブが東証グロースに新規上場(公開価格:1820円)
＜海外＞
09:30 豪・消費者物価指数(2月) 3.5％ 3.4％
10:30 中・工業企業利益(2月) -16.8％
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(3月) -14.9
19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(3月) 95.4
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(3月) -0.40％ -0.52％
20:30 ブ・基礎的財政収支(2月) 1021億レアル
20:30 ブ・純債務対GDP比(2月) 60.0％
21:00 南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 8.25％ 8.25％
米・7年債入札
伊・2年債、5年債、10年債入札
独・7年債入札
米・ニューヨーク国際自動車ショー報道公開(28日まで、一般公開は29日-4月7日)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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