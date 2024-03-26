*07:34JST NY原油：反発で81.95ドル、需要増加の思惑で82.48ドルまで値上り

NY原油先物5月限は反発（NYMEX原油5月限終値：81.95 ↑1.32）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋1.32ドルの81.95ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.59ドル－82.48ドル。アジア市場の序盤で80.59ドルまで売られたが、まもなく反転し、ロンドン市場で81ドル台半ばまで買われた。米国市場の前半にかけて81ドルを下回る場面があったが、後半にかけて82.48ドルまで一段高となった。米国金利の低下によって需要が喚起されるとの見方が広がった。通常取引終了後の時間外取引では主に81ドル台後半で推移した。《CS》