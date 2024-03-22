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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、独IFO企業景況感指数など

2024年3月22日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、独IFO企業景況感指数など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(2月)　2.9％　2.0％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)


月例経済報告(3月)

ジンジブが東証グロースに新規上場(公開価格:1750円)


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(2月)　　-9.76億NZドル
16:00　英・小売売上高指数(2月)　　3.4％
18:00　独・IFO企業景況感指数(3月)　　85.5
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　　16.00％
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(3月)　　89.7
21:30　加・小売売上高(1月)　-0.4％　0.9％


米・アトランタ連銀総裁が対談に参加

米・ファッジ住宅都市開発長官が退任

米・ケン・バック下院議員が辞職


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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