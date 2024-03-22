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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、独IFO企業景況感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、独IFO企業景況感指数など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(2月) 2.9％ 2.0％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
月例経済報告(3月)
ジンジブが東証グロースに新規上場(公開価格:1750円)
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(2月) -9.76億NZドル
16:00 英・小売売上高指数(2月) 3.4％
18:00 独・IFO企業景況感指数(3月) 85.5
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 16.00％
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(3月) 89.7
21:30 加・小売売上高(1月) -0.4％ 0.9％
米・アトランタ連銀総裁が対談に参加
米・ファッジ住宅都市開発長官が退任
米・ケン・バック下院議員が辞職
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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