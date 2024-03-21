関連記事
3/21の強弱材料
*08:40JST 3/21
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（40003.60、+263.16）
・NYダウは上昇（39512.13、+401.37）
・ナスダック総合指数は上昇（16369.41、+202.62）
・1ドル＝151.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇（40335、大阪比+735）
・SOX指数は上昇（4788.18、+75.38）
・VIX指数は低下（13.04、-0.78）
・米長期金利は低下
・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・米原油先物は下落（81.27、-1.46）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・資金循環統計速報（2023年10-12月）
・貿易統計（2月）
・首都圏新築分譲マンション（2月）
・石油製品価格（19日）
・コンビニエンスストア売上高（2月）
・STG、トライアルホールディングスの2社が新規上場
・日本証券業協会の森田会長が記者会見
・ニュージーランドGDP速報（10-12月）
・豪失業率（2月）
・中国SWIFTグローバル支払い元建て（2月）
・ユーロ圏新車販売台数（2月）
・欧州連合（EU）首脳会議（22日まで）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米経常収支（10-12月）
・米景気先行指数（2月）
・米中古住宅販売件数（2月）
・米10年物インフレ連動債（TIPS）入札
・米ナイキ、フェデックスなど決算発表
・台湾、トルコ、スイス、英国の各中央銀行が政策金利発表
・日本、インド、ドイツ、ユーロ圏、英国のPMI
・南アフリカは休場《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米サービス業PMIなど 3/21 06:30
- 今日の注目スケジュール：中1年物LPR、英消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など 3/20 06:30
- 3/19の強弱材料 3/19 08:17
- 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、豪中央銀行が政策金利発表、米住宅着工件数など 3/19 06:30
- 3/18の強弱材料 3/18 08:50