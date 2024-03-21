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3/21の強弱材料

2024年3月21日 08:40

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記事提供元：フィスコ

*08:40JST 3/21
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（40003.60、+263.16）
・NYダウは上昇（39512.13、+401.37）
・ナスダック総合指数は上昇（16369.41、+202.62）
・1ドル＝151.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇（40335、大阪比+735）
・SOX指数は上昇（4788.18、+75.38）
・VIX指数は低下（13.04、-0.78）
・米長期金利は低下
・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気
・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料
・米原油先物は下落（81.27、-1.46）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷

留意事項
・資金循環統計速報（2023年10-12月）
・貿易統計（2月）
・首都圏新築分譲マンション（2月）
・石油製品価格（19日）
・コンビニエンスストア売上高（2月）
・STG、トライアルホールディングスの2社が新規上場
・日本証券業協会の森田会長が記者会見
・ニュージーランドGDP速報（10-12月）
・豪失業率（2月）
・中国SWIFTグローバル支払い元建て（2月）
・ユーロ圏新車販売台数（2月）
・欧州連合（EU）首脳会議（22日まで）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米経常収支（10-12月）
・米景気先行指数（2月）
・米中古住宅販売件数（2月）
・米10年物インフレ連動債（TIPS）入札
・米ナイキ、フェデックスなど決算発表
・台湾、トルコ、スイス、英国の各中央銀行が政策金利発表
・日本、インド、ドイツ、ユーロ圏、英国のPMI
・南アフリカは休場《ST》

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