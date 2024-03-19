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HPCシステムズ　大幅に続伸、大規模言語モデルや生成AIに特化したGPUカード「NVIDIA H100 NVL」販売／新興市場スナップショット

2024年3月19日 13:01

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記事提供元：フィスコ

*13:01JST <6597> HPCシステムズ 2503 +270
大幅に続伸。大規模言語モデルや生成AIの開発に特化した最新のGPUカード「NVIDIA H100 NVL」を販売すると発表している。94GB HBM3メモリ搭載のNVIDIA H100 NVLを2枚接続することによって、188GBの大容量メモリと7.8TBpsのメモリ帯域の拡張を可能にする。米OpenAI社がChat GPT-3の開発に使用した前世代と比較してデータセンター規模で最大12倍もの高速化を実現するという。《ST》

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