*08:17JST 3/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39740.44、+1032.80）

・NYダウは上昇（38790.43、+75.66）

・ナスダック総合指数は上昇（16103.45、+130.28）

・1ドル＝149.10-20円

・VIX指数は低下（14.33、-0.08）

・米原油先物は上昇（82.16、+1.58）

・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・シカゴ日経先物は下落（39415、大阪比-105）

・SOX指数は下落（4757.60、-0.10）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・鉱工業生産（1月）

・日銀金融政策決定会合の結果発表

・植田日銀総裁が記者会見

・訪日外国人数（2月）

・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・独ZEW期待指数（3月）

・カナダ消費者物価指数（2月）

・米住宅着工件数（2月）

・米住宅建設許可件数（2月）

・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（1月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（20日まで）

・米大統領選予備選（アリゾナ、フロリダ、イリノイ、カンザス、オハイオ州）《ST》