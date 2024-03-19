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3/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:17JST 3/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39740.44、+1032.80）
・NYダウは上昇（38790.43、+75.66）
・ナスダック総合指数は上昇（16103.45、+130.28）
・1ドル＝149.10-20円
・VIX指数は低下（14.33、-0.08）
・米原油先物は上昇（82.16、+1.58）
・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・シカゴ日経先物は下落（39415、大阪比-105）
・SOX指数は下落（4757.60、-0.10）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・鉱工業生産（1月）
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・植田日銀総裁が記者会見
・訪日外国人数（2月）
・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・独ZEW期待指数（3月）
・カナダ消費者物価指数（2月）
・米住宅着工件数（2月）
・米住宅建設許可件数（2月）
・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（1月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（20日まで）
・米大統領選予備選（アリゾナ、フロリダ、イリノイ、カンザス、オハイオ州）《ST》
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