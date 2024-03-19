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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、豪中央銀行が政策金利発表、米住宅着工件数など

2024年3月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、豪中央銀行が政策金利発表、米住宅着工件数など
＜国内＞
13:30　鉱工業生産(1月)　　-7.5％
13:30　設備稼働率(1月)　　-0.1％
15:30　植田日銀総裁が会見
16:15　訪日外客数(2月)　　268万8100人


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0％　-0.10％


＜海外＞
12:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.35％　4.35％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.45％
19:00　独・ZEW期待指数(3月)　　19.9
21:30　加・消費者物価指数(2月)　3.1％　2.9％
21:30　米・住宅着工件数(2月)　143.0万戸　133.1万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(2月)　150.0万戸　147.0万戸
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(1月)　　1602億ドル


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(20日まで)

米・大統領選予備選(アリゾナ、フロリダ、イリノイ、カンザス、オハイオ州)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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