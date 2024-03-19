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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、豪中央銀行が政策金利発表、米住宅着工件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、豪中央銀行が政策金利発表、米住宅着工件数など
＜国内＞
13:30 鉱工業生産(1月) -7.5％
13:30 設備稼働率(1月) -0.1％
15:30 植田日銀総裁が会見
16:15 訪日外客数(2月) 268万8100人
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 0％ -0.10％
＜海外＞
12:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.35％ 4.35％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.45％
19:00 独・ZEW期待指数(3月) 19.9
21:30 加・消費者物価指数(2月) 3.1％ 2.9％
21:30 米・住宅着工件数(2月) 143.0万戸 133.1万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(2月) 150.0万戸 147.0万戸
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(1月) 1602億ドル
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(20日まで)
米・大統領選予備選(アリゾナ、フロリダ、イリノイ、カンザス、オハイオ州)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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