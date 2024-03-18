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日新 オーストリア現地法人GDP(Good Distribution Practice)認証を取得
記事提供元：フィスコ
*12:16JST 日新---オーストリア現地法人GDP(Good Distribution Practice)認証を取得
日新＜9066＞は15日、オーストリアにおける現地法人 Nissin Transport Ges.m.b.H (以下、オーストリア日新)が医薬品物流の品質認証である GDP(Good Distribution Practice)の取得を発表。
製薬企業が多く世界各国へ輸出が伸びる欧州で、ドイツ、ベルギー、 フランスに続き医薬品輸送網を強化。欧州における同認証の取得は4カ国7拠点目となる。今回新たに認証を取得したのは、オーストリア日新本社およびウィーン空港支店の2カ所。
オーストリア日新は今回の認証取得を足がかりにオーストリアはもとより中東欧発着貨物を含めてフォワーディング、ロジスティクスサービスの拡大を進める。《SI》
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