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今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、米鉱工業生産指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など

2024年3月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、米鉱工業生産指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
13:30　第3次産業活動指数(1月)　-0.1％　0.7％


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＜海外＞
10:20　中・1年物中期貸出ファシリティ金利　2.50％　2.50％
10:30　中・新築住宅価格(2月)　　-0.37％
10:30　中・中古住宅価格(2月)　　-0.68％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高 (1月)　　0.3％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(3月)　-8.0　-2.4
21:30　米・輸入物価指数(2月)　0.2％　0.8％
22:15　米・設備稼働率(2月)　78.4％　78.5％
22:15　米・鉱工業生産指数(2月)　0％　-0.1％
23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(3月)　77.0　76.9


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露・大統領選挙(17日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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