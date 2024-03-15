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今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、米鉱工業生産指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、米鉱工業生産指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
13:30 第3次産業活動指数(1月) -0.1％ 0.7％
春闘第1回回答集計結果公表
＜海外＞
10:20 中・1年物中期貸出ファシリティ金利 2.50％ 2.50％
10:30 中・新築住宅価格(2月) -0.37％
10:30 中・中古住宅価格(2月) -0.68％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高 (1月) 0.3％
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(3月) -8.0 -2.4
21:30 米・輸入物価指数(2月) 0.2％ 0.8％
22:15 米・設備稼働率(2月) 78.4％ 78.5％
22:15 米・鉱工業生産指数(2月) 0％ -0.1％
23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(3月) 77.0 76.9
米・バイデン大統領がアイルランド首相と会談
露・大統領選挙(17日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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