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JEH 大幅反発、今期の大幅増益・増配見通しを好感
記事提供元：フィスコ
*14:39JST JEH---大幅反発、今期の大幅増益・増配見通しを好感
JEH＜5889＞は大幅反発。前日に24年1月期の決算を発表、営業利益は37億円で前期比66.2％増となり、従来計画の35.4億円を上回る着地に。年間配当金も17円予想から19円に引き上げ。また、25年1月期営業利益は43億円で同16.2％増の見通し。配当金は前期比25円増の44円を計画。8店舗以上の国内新規出店を予定しているほか、中国において1店舗以上の新規出店を予定。インバウンド向け売上は前年比14％増を想定と。《ST》
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