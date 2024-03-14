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ナレルグループ　大幅に反発、24年10月期第1四半期の営業利益31.2％増、技術者の在籍・稼働人数増加／新興市場スナップショット

2024年3月14日 09:34

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記事提供元：フィスコ

*09:34JST <9163> ナレルグループ 3445 +150
大幅に反発。24年10月期第1四半期（23年11月-24年1月）の営業利益を前年同期比31.2％増の7.44億円と発表している。主力の建設ソリューション事業で技術者の在籍人数・稼働人数が増加したほか、派遣単価が向上した。また、ITソリューション事業でもエンジニアの在籍人数・稼働人数が増加し、セグメント利益が95.3％増の0.37億円に伸びた。通期予想は前期比12.2％増の27.70億円で据え置いた。《ST》

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