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GA TECH 大幅に3日続伸、24年10月期第1四半期の事業損益が4億円の黒字に転換／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:56JST <3491> GA TECH 1540 +40
大幅に3日続伸。24年10月期第1四半期（23年11月-24年1月）の事業損益を4.00億円の黒字（前年同期5.51億円の赤字）と発表している。不動産の買取再販事業などを展開するRENOSYマーケットプレイス事業のセグメント利益が前年同期比255.8％増と伸長したことに加え、不動産会社向けSaaSなどを取り扱うITANDI事業も堅調に伸び、黒字転換に寄与した。通期予想は前期比51.8％増の33.00億円の黒字で据え置いた。《ST》
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