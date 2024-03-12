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ＧＥＮＤＡ 大幅に4日続落、25年1月期の営業利益予想30.3％増も材料出尽くし／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:42JST <9166> ＧＥＮＤＡ 3415 -265
大幅に4日続落。25年1月期の営業利益予想を前期比30.3％増の70.00億円と発表しているが、材料出尽くし感から売り優勢となっている。アミューズメント施設などを展開するエンタメ・プラットフォーム事業やキャラクター・マーチャンダイジングなどのエンタメ・コンテンツ事業などが伸長する見込み。24年1月期の営業利益は26.5％増の53.70億円で着地した。また、SMBC日興証券が投資評価「2」、目標株価2400円で継続している。《ST》
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