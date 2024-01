*14:35JST フュトレック---ストップ高、「音のAI検査 SDK for Linux」を開発・提供と発表

フュトレック<2468>はストップ高。「音のAI検査 SDK for Linux」を開発し、菱洋エレクトロに提供したと発表している。「音のAI検査」は、独自の音響処理とAI技術によって、機械製品や生産設備の稼働音や振動を分析し、正常状態との違いを数値によって見える化する技術のもよう。23 年8月には「音のAI検査 SDK for Windows」を製品化しているが、今回は適用対象を Windows 以外の環境に拡大させることを目的として、「for Linux」の提供を開始したようだ。《ST》