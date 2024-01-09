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1/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 1/9
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（33377.42、+89.13）
・NYダウは上昇（37683.01、+216.90）
・ナスダック総合指数は上昇（14843.77、+319.70）
・シカゴ日経先物は上昇（33890、大阪比+570）
・SOX指数は上昇（4062.48、+128.99）
・VIX指数は低下（13.08、-0.27）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・1ドル＝144.10-20円
・米原油先物は下落（70.77、-3.04）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・消費動向指数（11月）
・家計調査（11月）
・東京都区部の消費者物価指数（12月）
・国債買いオペ
・日銀「需給ギャップと潜在成長率」
・十倉経団連会長の記者会見
・豪小売売上高（11月）
・スイス失業率（12月）
・独鉱工業生産指数（11月）
・ユーロ圏失業率（11月）
・米貿易収支（11月）
・米3年物国債の入札
・米IT見本市「CES」開催
・カナダ貿易収支（11月）
・サムスン電子など決算発表《ST》
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