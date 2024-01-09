*08:32JST 1/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（33377.42、+89.13）

・NYダウは上昇（37683.01、+216.90）

・ナスダック総合指数は上昇（14843.77、+319.70）

・シカゴ日経先物は上昇（33890、大阪比+570）

・SOX指数は上昇（4062.48、+128.99）

・VIX指数は低下（13.08、-0.27）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・1ドル＝144.10-20円

・米原油先物は下落（70.77、-3.04）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・消費動向指数（11月）

・家計調査（11月）

・東京都区部の消費者物価指数（12月）

・国債買いオペ

・日銀「需給ギャップと潜在成長率」

・十倉経団連会長の記者会見

・豪小売売上高（11月）

・スイス失業率（12月）

・独鉱工業生産指数（11月）

・ユーロ圏失業率（11月）

・米貿易収支（11月）

・米3年物国債の入札

・米IT見本市「CES」開催

・カナダ貿易収支（11月）

・サムスン電子など決算発表《ST》