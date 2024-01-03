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NY外為：ポンド軟調、英12月製造業PMI改定値が予想外の下方修正で
記事提供元：フィスコ
*01:18JST NY外為：ポンド軟調、英12月製造業PMI改定値が予想外の下方修正で
NY外為市場でポンドは低調な英国の経済指標を嫌気した売りが続いた。英国の12月製造業PMI改定値は46.2と、予想外に速報値46.4から下方修正された。
ユーロ・ポンドは0.8683ポンドまで上昇し日中高値を更新後も0.8672ポンドで底堅く推移。ポンド・円は178円75銭まで下落し12月14日来の安値を更新後も戻りが鈍い。《KY》
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