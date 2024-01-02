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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMIなど

2024年1月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMIなど
＜国内＞


株式市場は休場


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(12月)　　50.7
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(11月)　-0.7％　-1.0％
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(12月)　44.2　44.2
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・製造業PMI(12月)　　49.4
23:45　米・製造業PMI(12月)　48.4　48.2
24:00　米・建設支出(11月)　0.6％　0.6％
27:00　ブ・貿易収支(12月)　　87.76億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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