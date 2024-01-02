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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMIなど
＜国内＞
株式市場は休場
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(12月) 50.7
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(11月) -0.7％ -1.0％
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(12月) 44.2 44.2
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・製造業PMI(12月) 49.4
23:45 米・製造業PMI(12月) 48.4 48.2
24:00 米・建設支出(11月) 0.6％ 0.6％
27:00 ブ・貿易収支(12月) 87.76億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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