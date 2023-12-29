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uka24年バレンタイン、ミルクチョコ色スカルプブラシ「チョコレートケンザン」板チョコ風パッケージで
uka(ウカ)から、2024年バレンタインに向けた「uka スカルプブラシ チョコレートケンザン」が登場。2024年1月26日(金)から2月14日(水)までの期間、ukaストア・ukaサロンほかにて発売される。
バレンタイン限定スカルプブラシ「チョコレートケンザン」
お風呂の中のインバスケアをはじめ、風呂上がりのヘアケアやマッサージツールとしてマルチに活躍してくれる、ukaの頭皮用スカルプブラシ「ケンザン」。そんな「ケンザン」から、バレンタイン限定で展開される、チョコレートカラーのスカルプブラシ「チョコレートケンザン」が2024年もお目見えする。
2024年の「チョコレートケンザン」は、より甘いミルクチョコレートをイメージしたまろやかなカラーにアップデート。また、板チョコをモチーフにしたキュートな限定パッケージにも注目だ。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人や友人へのバレンタインのギフトとして、ぜひチェックしてみて。
【詳細】
uka スカルプブラシ チョコレートケンザン 2,970円＜限定品＞
期間：2024年1月26日(金)～2月14日(水)
店舗：uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka ギンザシックス / uka パークサイドスイート / uka store 渋谷 レイヤードミヤシタパーク / uka store ニュウマン新宿 / ukacojp/ストア(表参道) / uka store 京都新風館 / uka store ニュウマン横浜 / uka store 札幌ステラプレイス / uka store 名古屋タカシマヤゲートタワーモール / uka store 仙台パルコ2 / uka store 阪急モード神戸 / uka store 大阪ルクア 1100/ uka store アミュプラザ博多、公式オンラインストア ukakau
＜事前予約＞
期間：2024年1月19日(金)～1月25日(木)
対象：uka の会員プログラム ウカイン(ukainn)限定
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