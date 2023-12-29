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ソレイジア 大幅に反落、23年12月期営業損益予想をレンジ下限に修正、SP-02の年度内中国導出困難／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:48JST <4597> ソレイジア 46 -12
大幅に反落。23年12月期の営業損益予想を従来の11.50億円の赤字-3.50億円の赤字から11.50億円の赤字（前期実績24.70億円の赤字）に修正している。「SP-02（日本販売名ダルビアス）」の中国権利導出で、23年度内の中国大手製薬企業との契約締結が困難な状況となったため。24年度第1四半期中での契約締結を目指す。SP-02は、血液がん及び固形がんの治療のために開発が進められてきた新規のミトコンドリア標的薬剤。《ST》
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