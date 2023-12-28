*22:57JST 【市場反応】米・先週分新規失業保険申請件数/11月卸売在庫速報値など、ドル軟調

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数は前週比1.2万件増の21.8万件と、前回20.6万件から予想以上に増加した。今月最初の週以来の高水準。失業保険継続受給者数は187.5万人と、前回186.1万人から増加し、11月中旬以来の高水準となった。

同時刻に発表された11月卸売在庫速報値は前月比-0.2％と、10月-0.3％から改善。米11月前渡商品貿易収支は-903億ドル。赤字幅は10月896億ドルから縮小予想に反し拡大し、7月来で最大となった。

新規失業保険申請件数が予想を上回り労働市場のひっ迫緩和が示され米国債相場は下げ止まり。米10年債利回りは3.80％で推移した。ドルは安値圏でもみ合い。ドル・円は140円95銭から140円71銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.1120ドルへ強含んだ。

【経済指標】

・米・11月卸売在庫速報値：前月比-0.2％（予想：-0.2％、10月：-0.3％←-0.4％）

・米・先週分新規失業保険申請件数：21.8万件（予想：21.0万件、前回：20.6万件←20.5万件）

・米・失業保険継続受給者数：187.5万人（予想：187.5万人、前回：186.1万人←186.5万人）

・米・11月前渡商品貿易収支：-903億ドル（予想-889億ドル、10月―896億ドル←―898億ドル）《KY》