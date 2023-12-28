12/28の強弱材料

*08:24JST 12/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（33681.24、+375.39）

・NYダウは上昇（37656.52、+111.19）

・ナスダック総合指数は上昇（15099.18、+24.60）

・SOX指数は上昇（4214.59、+7.14）

・VIX指数は低下（12.43、-0.56）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・1ドル＝141.50-60円

・シカゴ日経先物は下落（33450、大阪比-150）

・米原油先物は下落（74.11、-1.46）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・2023年12月期末の権利落ち日

・小売売上高（11月）

・百貨店売上高（11月）

・スーパー売上高（11月）

・鉱工業生産指数（11月）

・対外対内証券投資（先週）

・ブラジルFGVインフレIGPM（12月）

・ブラジル中央政府財政収支（11月）

・米卸売在庫（11月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米中古住宅販売成約指数（11月）

・米7年物国債入札《ST》