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12/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 12/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（33681.24、+375.39）
・NYダウは上昇（37656.52、+111.19）
・ナスダック総合指数は上昇（15099.18、+24.60）
・SOX指数は上昇（4214.59、+7.14）
・VIX指数は低下（12.43、-0.56）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・1ドル＝141.50-60円
・シカゴ日経先物は下落（33450、大阪比-150）
・米原油先物は下落（74.11、-1.46）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・2023年12月期末の権利落ち日
・小売売上高（11月）
・百貨店売上高（11月）
・スーパー売上高（11月）
・鉱工業生産指数（11月）
・対外対内証券投資（先週）
・ブラジルFGVインフレIGPM（12月）
・ブラジル中央政府財政収支（11月）
・米卸売在庫（11月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米中古住宅販売成約指数（11月）
・米7年物国債入札《ST》
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