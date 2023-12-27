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27日の日本国債市場概況：債券先物は146円83銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:13JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は146円83銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年3月限
寄付146円43銭 高値146円84銭 安値146円42銭 引け146円83銭
売買高総計13126枚
2年 456回 0.058％
5年 163回 0.214％
10年 372回 0.603％
20年 186回 1.335％
債券先物3月限は、146円43銭で取引を開始。日銀金融政策決定会合における主な意見(12月18・19日分)の発表を受け、早期政策修正観測の後退による買いが優勢になり、146円42銭から146円84銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は4.30％、10年債は3.87％、30年債は4.02％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は1.95％、英国債は3.46％、オーストラリア10年債は3.97％、NZ10年債は4.40％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・24:00 米・12月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-3、11月：-5）
・03:00 米財務省・5年債入札
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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