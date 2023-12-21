*15:45JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が下落率トップ

輸送用機器が下落率トップ。そのほか精密機器、その他 金融業、証券業、石油・石炭製品、医薬品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか陸運業も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,655.26 ／ 2.48

2. 陸運業 ／ 2,073.85 ／ 0.23

3. ゴム製品 ／ 4,312.65 ／ -0.02

4. 空運業 ／ 236.56 ／ -0.19

5. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,560.59 ／ -0.23

6. 情報・通信業 ／ 5,225.82 ／ -0.28

7. 水産・農林業 ／ 531.48 ／ -0.37

8. 食料品 ／ 2,120.54 ／ -0.39

9. 建設業 ／ 1,479.58 ／ -0.51

10. パルプ・紙 ／ 512.32 ／ -0.58

11. 化学工業 ／ 2,390.88 ／ -0.59

12. 銀行業 ／ 243.12 ／ -0.71

13. 電力・ガス業 ／ 467.6 ／ -0.74

14. 電気機器 ／ 4,120.24 ／ -0.75

15. ガラス・土石製品 ／ 1,227.78 ／ -0.80

16. サービス業 ／ 2,769.1 ／ -0.98

17. 金属製品 ／ 1,280.81 ／ -0.99

18. その他製品 ／ 4,321.04 ／ -0.99

19. 小売業 ／ 1,606.41 ／ -1.02

20. 鉄鋼 ／ 725.22 ／ -1.02

21. 鉱業 ／ 559.98 ／ -1.12

22. 非鉄金属 ／ 1,109.33 ／ -1.18

23. 機械 ／ 2,643.99 ／ -1.20

24. 卸売業 ／ 3,109.18 ／ -1.21

25. 繊維業 ／ 644.77 ／ -1.30

26. 不動産業 ／ 1,693.4 ／ -1.34

27. 保険業 ／ 1,645.04 ／ -1.36

28. 医薬品 ／ 3,308.04 ／ -1.36

29. 石油・石炭製品 ／ 1,364.59 ／ -1.39

30. 証券業 ／ 470.07 ／ -1.50

31. その他金融業 ／ 869.45 ／ -1.64

32. 精密機器 ／ 10,636.44 ／ -2.04

33. 輸送用機器 ／ 4,070.1 ／ -2.87《CS》