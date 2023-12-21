関連記事
パルマ 大幅反発、日本郵便にセルフストレージ関連サービス提供／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:11JST <3461> パルマ 399 +79
大幅反発。日本郵政＜6178＞傘下の日本郵便（東京都千代田区）が八幡西郵便局（福岡県）で試行するセルフストレージ事業に対し、パルマがセルフストレージ関連サービスを提供することで合意したと発表している。日本郵便の郵便局施設の新たな活用形態を生み出すとともに、同施設でのセルフストレージ開発運営に関わることで出店機会の拡大や新たな施設運営ノウハウの積み上げにつなげる。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- サイジニア 年初来高値、24年6月期の期末配当予想を4円に増額修正／新興市場スナップショット 12/21 09:43
- ＩＴｂｏｏｋＨＤ 大幅に反発、AIを活用した地盤改良工事関連で特許取得／新興市場スナップショット 12/21 09:29
- ジェイック ストップ高、システム開発のエフィシエントを子会社化、取得価額1.03億円／新興市場スナップショット 12/20 14:52
- ロボペイ 大幅に続伸、ユーザベースが「請求管理ロボ for Salesforce」導入／新興市場スナップショット 12/20 14:18
- NexTone 大幅に3日ぶり反発、米音楽テクノロジー企業とパートナーシップ、配信先を世界に拡大／新興市場スナップショット 12/20 12:52