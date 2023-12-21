パルマ　大幅反発、日本郵便にセルフストレージ関連サービス提供／新興市場スナップショット

*10:11JST <3461> パルマ 399 +79

大幅反発。日本郵政＜6178＞傘下の日本郵便（東京都千代田区）が八幡西郵便局（福岡県）で試行するセルフストレージ事業に対し、パルマがセルフストレージ関連サービスを提供することで合意したと発表している。日本郵便の郵便局施設の新たな活用形態を生み出すとともに、同施設でのセルフストレージ開発運営に関わることで出店機会の拡大や新たな施設運営ノウハウの積み上げにつなげる。《ST》