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サイジニア 年初来高値、24年6月期の期末配当予想を4円に増額修正／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:43JST <6031> サイジニア 1565 +84
年初来高値。24年6月期の期末配当予想を従来の3.75円（株式分割前換算では7.50円）から4.00円（同8.00円。前期末実績は5.00円）に増額修正している。現下の業績動向と内部留保の充実度を鑑みたと説明しているが、現時点で業績予想（24年6月期の純利益予想は前期比3.6％増の2.70億円）は修正していない。なお、サイジニアは24年1月1日に1対2の株式分割を予定している。《ST》
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