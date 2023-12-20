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売れるネット広告　ストップ高、ネット通販事業のオルリンクス製薬を子会社化へ／新興市場スナップショット

2023年12月20日 12:38

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記事提供元：フィスコ

*12:38JST <9235> 売れるネット広告 562 +80


ストップ高。ネット通販事業のオルリンクス製薬（名古屋市）の株式を取得し、完全子会社化する基本合意書を締結すると発表している。取得価額は未定で、株式譲渡実行日は24年2月の予定。オルリンクス製薬は化粧品・サニタリー用品・健康食品、機能性表示食品等などのネット通販を手掛けており、子会社化でネット通販事業領域参入による事業の多角化やノウハウの拡充を目指す。《ST》

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