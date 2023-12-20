TOPPAN　リバウンド狙いのタイミングに

*09:03JST <7911> TOPPAN - -

12月7日に付けた4099円をピークに調整を継続しているが、上向きで推移する25日線に接近するなか、リバウンド狙いのタイミングになろう。ボリンジャーバンドの+3σ突破で過熱感が警戒されるなか、その後の調整で中心値（25日）まで下げたことから、過熱感はない。一目均衡表では雲上限を上回っての推移を続けており、基準線が支持線として機能している。《FA》