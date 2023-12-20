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12/20の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 12/20
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（33219.39、+460.41）
・NYダウは上昇（37557.92、+251.90）
・ナスダック総合指数は上昇（15003.22、+98.03）
・1ドル＝143.80-00円
・シカゴ日経先物は上昇（33330、+200）
・SOX指数は上昇（4125.56、+21.77）
・VIX指数は下落（12.53、-0.03）
・米原油先物は上昇（73.94、+1.12）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・貿易収支（11月）
・資金循環統計速報（7-9月）
・首都圏新築分譲マンション（11月）
・石油製品価格（18日）
・コンビニエンスストア売上高（11月）
・訪日外国人数（11月）
・ロココとナイルの2銘柄が新規上場
・中国最優遇貸出金利
・欧州新車販売（11月）
・ユーロ圏新車販売台数（11月）
・ユーロ圏経常収支（10月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（12月）
・英消費者物価コア指数（11月）
・英生産者物価産出指数（11月）
・米経常収支（7-9月）
・米中国古住宅販売件数（11月）
・米消費者信頼感指数（12月）
・米20年物国債入札《ST》
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