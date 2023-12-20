12/20の強弱材料

*08:32JST 12/20

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（33219.39、+460.41）

・NYダウは上昇（37557.92、+251.90）

・ナスダック総合指数は上昇（15003.22、+98.03）

・1ドル＝143.80-00円

・シカゴ日経先物は上昇（33330、+200）

・SOX指数は上昇（4125.56、+21.77）

・VIX指数は下落（12.53、-0.03）

・米原油先物は上昇（73.94、+1.12）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・貿易収支（11月）

・資金循環統計速報（7-9月）

・首都圏新築分譲マンション（11月）

・石油製品価格（18日）

・コンビニエンスストア売上高（11月）

・訪日外国人数（11月）

・ロココとナイルの2銘柄が新規上場

・中国最優遇貸出金利

・欧州新車販売（11月）

・ユーロ圏新車販売台数（11月）

・ユーロ圏経常収支（10月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（12月）

・英消費者物価コア指数（11月）

・英生産者物価産出指数（11月）

・米経常収支（7-9月）

・米中国古住宅販売件数（11月）

・米消費者信頼感指数（12月）

・米20年物国債入札《ST》