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日ハム　大幅反発、構造改革効果や株主還元強化期待で国内証券が目標株価上げ

2023年12月19日 13:59

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記事提供元：フィスコ

*13:59JST 日ハム---大幅反発、構造改革効果や株主還元強化期待で国内証券が目標株価上げ
日ハム＜2282＞は大幅反発。野村證券では投資判断「バイ」継続で、目標株価を5000円から6000円に引き上げている。構造改革による加工事業の収益性改善と豪州事業の利益伸長が期待できることから、26年3月期には過去最高の事業利益を予想としている。また、24年5月に新中計を発表予定、D/Eレシオの引き上げ検討を公表済みであり、自社株取得を含めた株主還元余地が広がるとも想定しているもよう。《ST》

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