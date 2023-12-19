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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、米住宅着工件数、米住宅建設許可件数など

2023年12月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、米住宅着工件数、米住宅建設許可件数など
＜国内＞
15:30　植田日銀総裁が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.10％

月例経済報告 (12月)

エスネットワークスが東証グロースに新規上場(公開価格:730円)


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(11月)　　-17.09億NZドル
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.41％
19:00　欧・ユーロ圏CPI(11月)　　-0.5％
20:30　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
22:30　加・消費者物価指数(11月)　2.8％　3.1％
22:30　米・住宅着工件数(11月)　136.0万戸　137.2万戸
22:30　米・住宅建設許可件数(11月)　146.0万戸　149.8万戸


米・アトランタ連銀総裁が講演

英・10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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