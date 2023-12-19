関連記事
今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、米住宅着工件数、米住宅建設許可件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、米住宅着工件数、米住宅建設許可件数など
＜国内＞
15:30 植田日銀総裁が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％
月例経済報告 (12月)
エスネットワークスが東証グロースに新規上場(公開価格:730円)
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(11月) -17.09億NZドル
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.41％
19:00 欧・ユーロ圏CPI(11月) -0.5％
20:30 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
22:30 加・消費者物価指数(11月) 2.8％ 3.1％
22:30 米・住宅着工件数(11月) 136.0万戸 137.2万戸
22:30 米・住宅建設許可件数(11月) 146.0万戸 149.8万戸
米・アトランタ連銀総裁が講演
英・10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 12/18の強弱材料 12/18 08:32
- 今日の注目スケジュール：国債買い入れオペ、独IFO企業景況感指数、米NAHB住宅市場指数など 12/18 06:30
- 12/15の強弱材料 12/15 08:34
- 今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど 12/15 06:30
- 12/14の強弱材料 12/14 08:24