カナダグース×OVO「チリワック ボンバー」ショート丈ダウンや“リフレクターロゴ”入りスカーフ

カナダグース(CANADA GOOSE)とラッパー・ドレイク(Drake)が手掛けるオクトーバーズ ベリー オウン(OVO)がコラボレーションしたダウンジャケットやスカーフなど小物が登場。2023年12月23日(土)にカナダグース 銀座、千駄ヶ谷、大阪、神戸などで発売する。

動きやすさを兼ね備えた「チリワック ボンバー」ダウンジャケット

中でも注目は、カナダグースのアイコニックな「チリワック ボンバー」をベースにしたダウンジャケット。パイロットに敬意を払いデザインされた「チリワック ボンバー」は、すっきりとした短めの身丈による高い機動性と耐久性、保温性を兼ね備えている。

素材には、ソフトな手触りが特徴のオリジナル生地「パフォーマンスサテン」を使用。調節可能なダウン入りのフードや、雨風を防ぐとともに熱を逃がさないように設計された裾と袖口、内外に備えたポケットなど、抜群の機能性と快適な着心地が魅力の1着だ。カラーはブラックと、コントラストが際立つホワイトの2色を用意。

スーパーファインメリノウール×リフレクター素材のスカーフ

「ニット スカーフ for OVO」には、柔らかで弾力のある肌触りに加え、涼しい時には暖かく、暖かいときは涼しく、快適な着心地を提供するイタリア製の“スーパーファインメリノウール”を使用。オクトーバーズ ベリー オウンを象徴する“フクロウ”とカナダグースのロゴ、ストライプのデザインはリフレクター仕様となっており、秋冬のコーディネートにユニークなアクセントを加えてくれる。

アウターとの相性も抜群、リフレクターロゴ入りバラクラバ

同じく“スーパーファインメリノウール”を使用し、リフレクターロゴをデザインした「ニット バラクラバ for OVO」も見逃せない。目元を覆うように着用するバラクラバは高い防寒性や汎用性の高さで、あらゆる場面で活躍する冬のアクセサリー。ダウンジャケットやコートといったアウター類との組み合わせを選ばないデザインなので、防寒性を叶えながら秋冬のコーディネートを楽しめる。

詳細

カナダグース×オクトーバーズ ベリー オウン「LIFE AT NIGHT」コレクション

発売日:2023年12月23日(土)

販売店舗:カナダグース 銀座、千駄ヶ谷、大阪、神戸、公式オンライン

アイテム:

・チリワック ボンバー for OVO

・ニット バラクラバ for OVO

・ニット スカーフ for OVO

【問い合わせ先】

カナダグースジャパン

TEL:03-6758-1789