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笑美面　ストップ高買い気配、24年10月期の営業利益予想63.2％増、前期は4.6倍／新興市場スナップショット

2023年12月15日 13:55

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記事提供元：フィスコ

*13:55JST <9237> 笑美面 1777 カ -
ストップ高買い気配。24年10月期の営業利益予想を前期比63.2％増の1.87億円と発表している。シニアホーム紹介事業者のニーズ拡大を見込み、コーディネーターの採用強化やオンボーディング（人材育成・研修）に取り組む。同時に発表した23年10月期の営業利益は361.6％増の1.14億円で着地した。病院のメディカルソーシャルワーカー等の紹介パートナーやシニアホーム運営法人との連携強化が奏功し、大幅に利益が拡大した。《ST》

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