ジャパンＭ＆Ａ　一時ストップ安、24年10月期の営業利益予想39.5％増も材料出尽くし／新興市場スナップショット

*13:37JST <9236> ジャパンＭ＆Ａ 2400 -465

一時ストップ安。24年10月期の営業利益予想を前期比39.5％増の2.45億円と発表している。M＆A需要の拡大に対応するため、積極的にアドバイザーを採用する。23年10月期の営業利益は189.2％増の1.76億円で着地。研修会や勉強会を実施してニーズ発掘を図った結果、新規受託件数が順調に増加した。成約組数も75組と前期（59組）から増加した。業績は比較的好調だが、材料出尽くし感から売り優勢となっている。《ST》