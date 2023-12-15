フロンティアI　大幅に続伸、24年4月期上期の営業利益18.9％減も第1四半期から利益額伸長／新興市場スナップショット

*09:40JST <7050> フロンティアI 1927 +191

大幅に続伸。24年4月期第2四半期累計（23年5-10月）の営業利益を前年同期比18.9％減の8.32億円と発表している。第1四半期にBPO事業が急激に減少したことが響いているものの、回復した人流を掴むための案件を提案・実施したことに加えて大型案件が重なり、第1四半期（76.4％減の1.34億円）に比べて利益額が大幅に伸びた。通期予想は前期比7.2％減の17.40億円で据え置いた。《ST》