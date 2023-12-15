関連記事
個別銘柄戦略:MSOLやラクスルなどに注目
記事提供元：フィスコ
*09:09JST 個別銘柄戦略:MSOLやラクスルなどに注目
昨日14日の米株式市場でNYダウは158.11ドル高の37248.35、ナスダック総合指数は27.59pt高の14761.56、シカゴ日経225先物は大阪日中比85円高の32605円。為替は1ドル＝141.80-90円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が38.2％増となったラクスル＜4384＞、同じく33.8％増となったビジョナル＜4194＞、営業利益が23年10月期は前期比3.0倍の22.07億円・24年12月期（14ヵ月決算）は35.00億円予想と発表したMSOL＜7033＞、配当方針の変更などを発表した巴工業＜6309＞、東証グロースでは、上期営業利益が18.9％減と第1四半期の76.4％減から減益率が縮小したフロンティアI＜7050＞、営業利益が前期4.6倍・今期63％増予想と発表した笑美面＜9237＞、24年4月期業績予想を上方修正したMacbeeP＜7095＞、24年7月期純利益予想を上方修正したツクルバ＜2978＞などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が50.4％増と第1四半期の90.5％増から増益率が鈍化したANYCOLOR＜5032＞、第3四半期累計の営業利益が6.0％減と上期の4.3％増から減益に転じた鎌倉新書＜6184＞、24年10月期営業利益が14.8％減予想と発表したクミアイ化＜4996＞、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が13.3％増と上期の28.0％増から増益率が鈍化した丸善CHI＜3159＞、24年10月期営業利益が9.0％減予想と発表したのむら産業＜7131＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 【IPO】Ｓ＆Ｊ<5599> 初値は1289円（公開価格1320円） 12/15 09:07
- 【IPO】魁力屋<5891> -買い気配、本日東証スタンダード市場に新規上場 12/15 09:03
- 【IPO】Ｓ＆Ｊ<5599> -売り気配、本日東証グロース市場に新規上場 12/15 09:01
- 三井住友、ビーイングＨＤ◆今日のフィスコ注目銘柄◆ 12/15 08:59
- AZ丸和HD 換金売りの流れは一巡 12/15 08:49