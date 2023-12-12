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今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、米消費者物価コア指数など

2023年12月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(11月)　0.1％　0.8％
10:00　営業毎旬報告(12月10日現在、日本銀行)


アウトルックコンサルティングが東証グロースに新規上場(公開価格:1800円)

ブルーイノベーションが東証グロースに新規上場(公開価格:1584円)


＜海外＞
16:00　英・失業率(11月)　　4.0％
19:00　独・ZEW期待指数(12月)　　9.8
21:00　印・鉱工業生産(10月)　10.0％　5.8％
21:00　印・消費者物価指数(11月)　5.70％　4.87％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(11月)　　0.24％
22:30　米・消費者物価コア指数(11月)　4.0％　4.0％
28:00　米・財政収支(11月)　　-666億ドル


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(13日まで)

米・30年債入札

UAE・国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)最終日


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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