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今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、米消費者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(11月) 0.1％ 0.8％
10:00 営業毎旬報告(12月10日現在、日本銀行)
アウトルックコンサルティングが東証グロースに新規上場(公開価格:1800円)
ブルーイノベーションが東証グロースに新規上場(公開価格:1584円)
＜海外＞
16:00 英・失業率(11月) 4.0％
19:00 独・ZEW期待指数(12月) 9.8
21:00 印・鉱工業生産(10月) 10.0％ 5.8％
21:00 印・消費者物価指数(11月) 5.70％ 4.87％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(11月) 0.24％
22:30 米・消費者物価コア指数(11月) 4.0％ 4.0％
28:00 米・財政収支(11月) -666億ドル
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(13日まで)
米・30年債入札
UAE・国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)最終日
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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